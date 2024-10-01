إيران تشن هجوماً صاروخياً على إسرائيل رداً على مقتل نصرالله وهنية

منظومة القبة الحديدية ال إسرائيل ية المضادة لل صواريخ تعترض صواريخ كما تظهر من عسقلان، إسرائيل ، 1 أكتوبر 2024 رويترزالحرس الثوري قال إن الهجوم ال إيران ي على إسرائيل جاء ردا على مقتل نصر الله وهنية

في غضون ذلك، أدت شظايا أحد الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها إيران على إسرائيل إلى مقتل فلسطيني في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.ردا على مقتل هنية ونصر الله وقال البيان “بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية استهدفت القوة الجوية للحرس الثوري أهدافا أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة”.وهددت إيران إسرائيل بالثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية تموز/يوليو في طهران وحملت إسرائيل مسؤوليته.

كما أدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل الجنرال عباس نيلفوروشان وهو قائد كبير في فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية الإيرانية. ومنذ نيسان/أبريل، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.من جانبها قالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

إيران إسرائيل صواريخ حزب الله حماس

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