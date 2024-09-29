إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ ل مجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري لـ«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيليالصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبرنشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:19 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 6:19 ص
ونعى حزب الله نصر الله قائلا:"سماحة السيد، سيد المقاومة العبد الصالح انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء". وأقر حسن نصر الله حينها بأن حزبه تعرض لضربة"كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، متوعدا إسرائيل بـ"حساب عسير" بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة "بيجرز" التي يستخدمها عناصره.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة تخللها خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض مرتين على الأقل في أجواء لبنان، قال نصر الله"لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ لبنان".واعتبر نصر الله أن اسرائيل أرادت من خلال هجومها على مرحلتين أن تقتل"ما لا يقل عن خمسة آلاف إنسان في دقيقتين ومن دون اكتراث لأي ضابطة".
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