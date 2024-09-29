إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ ل مجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري لـ«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيليالصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبرنشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:06 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:06 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، ضرب مئات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جميع أنحاء لبنان الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه"خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، ومنشآت لتخزين الأسلحة وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله".

وأضاف البيان أنه:"خلال اليوم الماضي، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان"، مشيرا إلى أنه"يواصل العمل على إضعاف وتفكيك قدرات حزب الله". وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قد صرح في وقت سابق من أمس السبت بأن الجيش يستعد لاجتياح بري للبنان، لكن ذلك سيناريو من السيناريوهات المحتملة التي لا تزال قيد الدراسة.ويأتي ذلك على خلفية الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في الجماعة.

إيران مجلس الأمن حزب الله حسن نصر الله جيش الدفاع الإسرائيلي

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