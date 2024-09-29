إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ ل مجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر الله الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري لـ«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيليالصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان ال إسرائيل ي منذ 19 سبتمبرنشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:33 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:33 ص

خلال تلك الفترة ذهب نصر الله إلى قم وتعلم الفارسية ووطد علاقاته مع النخب السياسية والعسكرية هناك، وفي عام 1991 جرى عزل صبحي الطفيلي من منصب الأمين العام لحزب الله، بسبب معارضته لارتباط الجماعة بإيران وسعيه لتعزيز العلاقات بسوريا والمحيط العربي للبنان، وعُيّن عباس الموسوي بدلا منه.لم يكد يمر عام على تولي الموسوي إدارة شؤون الحزب، حتى اغتالته إسرائيل باستهداف سيارته في لبنان لصواريخ أطلقتها مروحيات.

في هذا اليوم كان في بلدة حبشيت، لإلقاء كلمة في الذكرى الثامنة لمقتل رفيقه الشيخ راغب حرب، وفي طريق العودة إلى بيروت قصفت مروحيات إسرائيلية موكبه عند بلدة تفاحتا، وقتلته هو وأسرته ومرافقيه.يعد اغتيال عماد مغنية، في دمشق 2008، من أشهر عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قيادات حزب الله، ورغم أنه لم يكن الأمين العام للحزب، إلا أنه كان العقل المفكر والقائد العسكري والاستراتيجي للحزب.

وسريعا أصبح المسؤول العسكري في الحزب واختفى تماما عن الأنظار ومعه اسم عماد مغنية، وأصبح معروفا باسم"الحاج رضوان"، وكان المخطط الرئيسي لتطوير تكتيكات الحزب العسكرية والتنسيق العسكري مع الحرس الثوري الإيراني، بحسب مصادر لبنانية فقد كان القائد الفعلي لمعركة يوليو 2006، بين إسرائيل وحزب الله. نجا مغنية من محاولات اغتيال عديدة في لبنان، لكن في 12 فبراير 2008 تم الوصول إليه وتفخيخ مقعد سيارته، لتنفجر في دمشق، واتهمت إسرائيل بقتله.في 30 يوليو 2024، أعلن حزب الله عن اغتيال فؤاد شكر، أو الحاج محسن، رئيس أركان الحزب والقائد العسكري الفعلي لعملياته العسكرية، على يد إسرائيل في مكتبه في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت.

حزب الله حسن نصر الله اغتيال إسرائيل مجلس الأمن

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اغتيال حسن نصر اللهعقد اجتماع طارئ لمناقشة اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

تأييد كامالا هاريس لإسرائيل بعد مقتل نصر اللهعبرت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس عن دعمها لإسرائيل بعد اغتيال الأمين العام لـ'حزب الله' اللبناني حسن نصر الله، وقالت إن 'حسن نصر الله تلطخت يداه بدماء أمريكيين'.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

نقل المرشد الإيراني لمكان آمن بعد اغتيال حسن نصر اللهأعلنت مصادر إيرانية نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن بعد محاولة اغتيال حسن نصر الله.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

ماذا بعد اغتيال حسن نصر الله؟.. (تغطية خاصة)ماذا بعد اغتيال حسن نصر الله تغطية خاصة | مصراوى

مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »

حسن نصر الله.. ملخص مسيرة ثلاثة عقود مع حزب اللهاغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

مصطفى بكري يحذر من تداعيات اغتيال حسن نصر الله: ماذا نحن فاعلون؟!مصطفى بكري يحذر من تداعيات اغتيال حسن نصر الله: ماذا نحن فاعلون؟!

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »