إيران تدعو الدول الإسلامية لوقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل

وأدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران:"يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.. يجب أن يُقطَع مسار تصدير النفط والغذاء إلى النظام الصهيوني”. حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.وأثار التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي قلق المجتمع الدولي، ودعت دول عديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل سياسي للصراع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن"حزنه العميق" للخسائر البشرية في غزة، وطالب بـ"حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: خامنئي يدعو إلى وقف تصدير النفط والغذاء لإسرائيلأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: حماس تدعو لموقف عربي وإسلامي حاسم لوقف مجازر إسرائيل في غزةحماس تدعو لموقف عربي وإسلامي حاسم لوقف مجازر إسرائيل في غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مسئول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة لبايدن: ألا تفكر في وقف تلك المجزرة؟!طلب مسئول الفريق الطبي النرويجي إلى غزة مادس جيلبرت، من الدول العربية وقف تصدير النفط والغاز للولايات المتحدة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى موقف 'تاريخي وحاسم' لوقف مجازر الاحتلالحماس ندعو الدول العربية والإسلامية إلى موقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى موقف 'تاريخي وحاسم' لوقف مجازر الاحتلالحماس ندعو الدول العربية والإسلامية إلى موقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لا طعام لا وقود.. نداء من إيران لدول العالم الإسلامي بشأن إسرائيللا طعام لا وقود.. نداء عاجل من إيران لدول العالم الإسلامي بشأن العدوان الإسرائيلي أدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران: يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕