إيرادات الأفلام أمس.. فوي فوي في الصدارة وحريم كريم يحقق 4300 جنيه

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.احتل فيلم الخميس اللي جاي المركز الثاني في ترتيب الأعمال السينمائية المعروضة في السينمات المصرية ليلة أمس .

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 65,049 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.وحقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي ، إيرادات بلغت قيمتها 82,337 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم"أولاد حريم كريم" بطولة"مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BALADTV: طه دسوقي يعلق على تشبيهه بأحمد حلمي ويكشف بداياته الفنيةتحدث الفنان طه دسوقي عن بداياته الفنية وأحدث أعماله فيلم فوي فوي فوي، موضحًا أن معناه كلمة إسبانية وهي «أنا قادم»، يتم استخدامها في

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: للأسبوع السادس على التوالي.. فيلم ڤوي ڤوي ڤوي يواصل صدارة شباك التذاكرإيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: إيرادات فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» تتخطى 28 مليون جنيه.. و«الخميس اللي جاي» يقترب من المليون الثانيإيرادات الأفلام في السينمات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «أولاد حريم كريم» مهدد بالرفع من السينمات بسبب ضعف الإيراداتحقق فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر إيرادات ضعيف داخل شباك تذاكر السينمات المصرية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: فيلم 'العميل صفر' يتخطى 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرىتخطى فيلم 'العميل صفر' حاجز الـ 40 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى، وذلك بعد 10 أسابيع عرض، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 40 مليوناً و111 ألف جنيه..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إيرادات الفيلم السودانى 'وداعاً جوليا' تتخطى مليون جنيه فى مصرحقق الفيلم السوداني 'وداعاً جوليا' للمخرج محمد كردفاني إيرادات تجاوزت مليون جنيه بعد أسبوع من اطلاقه في دور العرض المصرية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕