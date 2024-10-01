إيران تطلق صواريخ على إسرائيل

وكالات قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل. وكشفت الصحيفة العبرية عن إصابة مبنى في شمال تل أبيب.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن المصدر الغربي المطلع، إنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ سريعة وليس بطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز التي تتيح وقت إعداد طويل للدفاع والاعتراض. ونقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن هدف الهجوم الإيراني القادم سيكون ثلاث قواعد جوية ومقر وحدات استخباراتية في شمال تل أبيب تم إخلاؤها.

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