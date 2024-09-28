إنهاء تدريب 34 طبيباً اسنياً في علاج الأطفال وأسلوب الإح保

أعلنت مديرية الشئون الصحية ب مطروح عن الانتهاء من تدريب 34 طبيب أسنان، على البرنامج التدريبي لطب أسنان الأطفال والعلاج التحفظى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية وتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بالعمل المستمر علي تهيئة ورفع كفاءة الفريق الطبي من العاملين بالمنشآت الطبية ، مع تنسيق التعاون الفعال مع الجامعات، في هذا الشأن، للحصول على أفضل الأساليب العلمية المحدثة عالميا.

واستمرت فعاليات البرنامج التدريبي، لطب أسنان الأطفال والعلاج التحفظى، 3 أيام، بمشاركة وتدريب 34 طبيباً، بقاعة مستشفى التوليد والصحة الانجابية، بحضور الدكتورابراهيم الدميرى مدير عام الإدارة العامة لطب الاسنان، و قام بالتدريب د. غاده محمود وكيل كليه طب الاسنان، ود. ايمان سليمان و د. أمل صقر استاذتي طب و جراحة الأسنان، بكلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري، فرع العلمين الجديدة .

ووجه الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشكر الى للقائمين على التدريب، والمدربين والمتدربين، تقديرا لجهودهم وتعاونهم لإنجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً على استمرار تقديم البرامج التدريبية، بأحدث الأساليب العلمية، لكافة فئات العاملين بالقطاع الصحي.

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