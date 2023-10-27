إنفوجراف|  تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

مدرب كايزر تشيفز يكشف لـ 'الفجر الرياضي' توقعاته لمباراة الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقياتحدث كيفين جونسون، مدرب الأهلي وصن داونز السابق، والمدير الفني الحالي لفريق كايزر تشيفز، عن توقعاته للمباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرةتقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي اقرأ أكثر ⮕

كولر هو الحل.. ماذا يفعل الأهلي لفك شفرة صن داونز دون هزيمة ثقيلة؟باتت الإثارة والمتعة الكروية هي السمة الغالبة لمواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اقرأ أكثر ⮕

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأفريقيأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي، والتي تشهد مشاركة 4 فرق هي الأهلي وصن داونز والترجي الوداد اقرأ أكثر ⮕

«كاف» يدرس تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقيكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي تقترب من التأجيل. اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقيحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕