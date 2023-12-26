إنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في مصر

وإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات ' السويس والأقصر ' على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي 4.5 مليار جنيه





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