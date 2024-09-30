إنذار أمريكي: خطط إيران لشن هجوم ردًا على مقتل نصر الله

عمرو هلال أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، بأن رد حزب الله على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، سيكون أكثر قوة من أي شيء فعله حتى الآن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”. قال مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة حيال تخطيط إيران لشن هجوم في أعقاب مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وتعمل مع إسرائيل بشأن المسائل الدفاعية.

ورفض المسؤول الأمريكي تحديد نوع الهجوم المتوقع من إيران أو تحديد التحركات التي يقوم بها الجيش الأمريكي.

حزب الله، حسن نصرالله، إيران، الولايات المتحدة، ال

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