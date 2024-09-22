إنتر وميلان يتعادلان بهدف لمثلهما في الدورى الإيطالى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى الشوط الأول من"ديربى الغضب"، والذى يجمع بين فريق إنتر ونظيره ميلان، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب"سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز هدفى الشوط الأول اللاعب كريستيان بوليسيتش فى الدقيقة العاشرة لصالح فريق ميلان، بينما جاء الهدف التعديل عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو فى الدقيقة الـ 28 لصالح فريق إنتر. تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وقاما بترجمة سيطرتهما بتسجيل هدف الشوط الأول، بينما فشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الأخر. خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.بينما دخل فريق ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.

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