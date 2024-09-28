إنتر ميلان ينتزع الفوز على أودينيزي بهدفين نظيفين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نجح فريق إنتر ميلان في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة ب فوز ه على مضيفه أودينيزي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب داتشيا أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي .

مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزيوقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للإنتر، مستغلاً كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 45+3.

إنتر ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز فوز

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