إنتاج المصانع البريطانية يسجل أطول فترة انخفاض منذ 2008

8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بنحو 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.ماذا قدم كولر مع الأهلي حتى الآن؟تعرف على توقعات برج العذراء اليوم 2 نوفمبر 2023

YOUM7: نمو مشتريات السبائك والعملات الذهبية فى مصر إلى 24.9 طنلا يزال حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب يسجل نمو ملحوظ منذ بداية 2033 في حين انخفض الطلب على المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة وفق تأكيدات شعبة الذهب.

YOUM7: مجلس الذهب العالمى يكشف تطورات السوق فى مصر.. 24.9 طن ذهب حجم مشتريات المصريين فى أول 9 أشهر من 2023.. 27% انخفاضاً في الطلب على المشغولات الذهبية بالربع الثالث من العام الحالى.. وسعر الجرام يسجل 2575 جنيهالا يزال حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب يسجل نمو ملحوظ منذ بداية 2033 في حين انخفض الطلب على المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة

ELWATANNEWS: متى تنخفض درجات الحرارة وتبدأ الأجواء الشتوية؟يعاني المصريون من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، رغم انتهاء فصل الصيف منذ أكثر من شهر، ما جعلهم يتساءلون عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الرطوبة.

ALBAWABANEWS: الأسهم البريطانية تغلق على انخفاضأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس 'فوتسي 100' تعاملاته، أمس الثلاثاء، على انخفاض. فقد سجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.08 %، ما يعادل 5.67 نقاط، ليصل عند مستوى 7321.72 نقطة.

ELBALADOFFICIAL: خبير علاقات دولية: إسرائيل تتبع قانون هانيبال.. ونتنياهو سيحاكم فور انتهاء العمليات العسكريةأكد الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية أن اسرائيل تتبع قانون هانيبال منذ فترة طويلة، وأنهم يعتبرون القتيل أفضل من الأسير وهذا يؤكد أنها دولة غير إنسانية.

YOUM7: 21 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء 54 جامعة ومدرسة بسيناءلاقت خطة التنمية الاقتصادية لسيناء، اهتماماً غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، وأنفقت مصر خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء.

