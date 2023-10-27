إنبي يكبد الزمالك الخسارة الأولى في الدوري بثنائية

جانب من المباراةسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد فتوح و محمود علاء و محمد عبد الغني و حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا و عمر جابرو أحمد سيد"زيزو" ومصطفى شلبي و يوسف أوباما و محمود عبد الرازق"شيكابالا".

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك وفي الدقيقة الخامسة كاد شيكابالا أن يحرز هدف التقدم للأبيض بعدما تلقى تمريرة حمزة المثلوثي من الجبهة اليمنى داخل منطقة جزاء إنبي ولكنها سددها في جسد أحد مدافعي الفريق البترولي. headtopics.com

وبمرور الوقت بدأ ينشط لاعبو فريق إنبي وهددوا مرمى الزمالك عن طريق تسديدة لمحمد حمدي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأبيض، وفي الدقيقة 23 نجح زياد كمال في تسجيل هدف التقدم للفريق البترولي من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع الأبيض وسكنت على يمين محمد عواد.

وكثف لاعبو الزمالك محاولاتهم الهجومية للتعديل وسدد المثلوثي كرة قوية تصدى لها عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق المنافس، وفي الدقيقة 30 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأحمد سيد"زيزو" بعد تعرضه للعرقلة دخل منطقة جزاء إنبي وتمكن"زيزو" من ترجمتها لهدف التعادل للأبيض بعدما سددها على يسار الحارس . headtopics.com

و واصل الزمالك محاولاته الهجومية في الدقائق المتبقية للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. وهاجم الزمالك منذ بداية الشوط الثاني في حين اعتمد الفريق البترولي على الهجمات المرتدة، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لنبيل عماد دونجا للخشونة مع عبد الرحمن عماد، وفي الدقيقة 54 اكد شيكابالا أن يحرز هدف التقدم للزمالك ولكن عبد العزيز البلعوطي أنقذ مرماه وحولها لركنية.

وفي الدقيقة 61 أهدر رفيق كابو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لإنبي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك قابلها بتسديدة فوق العارضة، وفي الدقيقة 65 أهدر أحمد أمين اوفا فرصة أخرى لأصحاب الأرض، وفي الدقيقة 68 نجح اوفا في تسجيل الهدف الثاني لإنبي من رأسية سكنت على يسار محمد عواد. headtopics.com

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