إنبي يوقف انتصارات الزمالك في الدوري بثنائية

ن منافسات الجولة الخامسة لبطولةتقدم زياد كمال لفريق إنبيفيالدقيقة 27، ثم نجح أحرز أحمد سيد زيزو من أحراز هدف التعادل للزمالك، من ركلة جزاء في الدقيقة 30 ، ثم نجح أحمد أوفا في أحراز الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 68 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق البترولي.خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد 'زيزو' .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف 'روقا' وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله 'نيمار' و ناصر منسي وسيف الجزيري.خط الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمديوعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - على فوزى - أحمد يوسف - محمد حتحوت - مروان داوود - أحمد جمال - أحمد العجوز - سيف الخشاب - أحمد نادر حواش.تفاصيل أزمة الأهلي وعبدالله السعيد..

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

baladtv »

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل هجومي لإنبي أمام الزمالك - بوابة الشروقأعلن تامر مصطفى، مدرب فريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. بشرة خير للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدورييضع نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، آمالا كبيرة على مواجهة إنبي في بطولة الدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

ركلة جزاء مرفوضة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وإنبي بعد ربع ساعةسيط التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك ونظيره انبي بعد مرور ربع ساعة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

بطاقة صفراء وحيدة .. الزمالك يتعادل مع انبي 1 1 في الشوط الأولتعادل فريق الزمالك أمام انبي بهدف لكل بينهما في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕