إنبي يلحق بالزمالك الخسارة الأولى في الدوري

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرالأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزة حقق نادي إنبي انتصارا غاليا على الزمالك ( 2 / 1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري العام.

وتلقى الزمالك الخسارة الأولى له في الدوري، بعد 5 مباريات، حيث بات منتصرا في مباراتين ومتعادلا في مثلهم قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم على يد إنبي.وعاد الزمالك في نتيجة المباراة من ركلة جزاء، في الدقيقة 30 تمكن أحمد سيد زيزو من إداراك التعادل لصالح فريقه.وفي الشوط الثاني تمكن إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية مميزة.

حاول الزمالك تعويض النتيجة عن طريق مهاجميه لكن دفاعات إنبي وقفت بالمرصاد لهجمات الأبيض، ليخرج إنبي بثلاث نقاط من المباراة. وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 7 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري. headtopics.com

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