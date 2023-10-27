إنبي يحدد سعر بيع محمد حمدي

حدد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، قيمة بيع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.وأوضح الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"قيمة بيع محمد حمدي محليًا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".جدير بالذكر أن محمد حمدي، صاحب الـ 20 عامًا، خاض رفقة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، 4 لقاءات ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.

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بعد اهتمام الزمالك والأهلي بضمه.. رئيس إنبي يعلن سعر بيع موهبة الفريقرأى أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن قيمة محمد حمدي لاعب الفريق، أكبر من 50 مليون جنيه. وقال الشريعي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: 'قيمة بيع محمد حمدي محليا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه'. واختتم تصريحاته: 'احتراف محمد حمدي سيسوق لقطاع الناشئين في إنبي خارجيا'. اقرأ أكثر ⮕

عودة محمد عواد.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبيعودة محمد عواد أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لازم يحترف.. رئيس إنبي يرفض رحيل محمد حمدي عن الفريقرفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي ناد في مصر. قال أيمن الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: 'محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي' . اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبيكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

طبيب الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن إصابة شلبيكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري. اقرأ أكثر ⮕

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة مصطفى شلبى فى مباراة إنبىكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري. اقرأ أكثر ⮕