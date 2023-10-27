إنبى: التحضير الجيد ودراسة الزمالك سر فوزنا وهذا سبب استبعاد زياد طارق

، أن التحضير الجيد ودراسة الزمالك أبرز أسباب فوزنا المستحق، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدورى nile.وقال تامر مصطفى، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حاولت غلق المساحات على كل مفاتيح الزمالك فى آخر 30 متر أمام المرمى بدون التزام مع لاعبين بعينهم ولكن الأقرب للاعب يكون معه".

وتابع: "لدينا أكثر من فرصة محققة للتهديف على عكس الزمالك كان مستحوذا ولكن بدون خطورة على المرمى والزمالك لم يكن له فرص محققة على مرمانا، وكنت أدرك أن الزمالك يملك حلول هجومية كثيرة وحاولت وقفتها".وأوضح: "الفوز على الزمالك كان مستحقا والزمالك لم يشكل أى خطورة على مرمى البلعوطى، وزياد طارق صفقة مهمة لنا ويمتلك قدرات كبيرة نسعى للاستفادة منها ولكن كان حالته البدنية غير جيدة وهو حاليا اقترب كثيرا من الدخول معنا فى المباريات".

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