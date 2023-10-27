إليسا تكشف تفاصيل أزمة طرح ألبومها الجديد مع روتانا وحذف أغانيها من يوتيوب

، جمهورها ومتابعيها، عن تفاصيل العراقيل التي واجهتها خلال الفترة الماضية بطرح ألبومها الجديد، وحذف أكثر من أغنية فور طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وآخرها أغنية العقد.

وأوضحت إليسا خلال لقائها في راديو روتانا، أنها أخطأت عندما أعطت توزيع ألبومها الجديد لشركة أخرى غير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قائلة:"ندمت وبدفع تمن الغلطة دي دلوقتي، بس رجعت للطريق المظبوط، وأعطيت الألبوم لشركة روتانا توزعهولي، وأنا مسيبتش روتانا عشان أروح شركة تانية، أنا أسست شركة الإنتاج الخاصة بي".

وأشارت إليسا"أن علاقتها مع شركة روتانا جيدة، وتعتبرها عائلتها، حيث إنها تعاونت معها على مدار 23 عاما، وذلك بعدما انتشر العديد من الأنباء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بحذف أغانيها من يوتيوب لخلافها مع شركة روتانا، التي تركتها بشكل مفاجئ". headtopics.com

وكانت إليسا أجلت طرح ألبومها الغنائي الجديد، حتى إشعار آخر وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش ويلات الحرب على يد الاحتلال الإسرائيلي. وكانت إليسا قد دعمت القضية الفلسطينية عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكتبت معلقة،"لا يوجد حيوان في العالم أكثر وحشية من الإنسان.. إن كنت لا تستطيع رفع الظلم على الاقل أخبر الجميع عنه.. فلسطين".في ذكرى ميلاد عايدة عبد العزيز.. أصيبت بأزمة نفسية لهذا السببالقاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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