إكسترا نيوز: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.

جريدة الفجر: عاجل.. إكسترا نيوز: وصول الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفحأعلنت فضائية إكسترا نيوز ، في نبأ عاجل، نقلًا عن مراسل القناة، وصول الدفعة الاولي من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

