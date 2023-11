إكرامي الشحات: الكاف فشل في تنظيم البطولة والتحكيم كارثة كبيرة

وتابع:"الأهلي قدم أحلي 45 في الشوط الأول ولكن هناك فرص ضاءعة من لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة".نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 01-11-2023 في نصف نهائي الدوري الأفريقيعاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقيعاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على هذا اللاعب بعد خروج الأهلي

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: إكرامي يكشف حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالكتصريحات إكرامي الشحات عن رمضان صبحي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: السعودية ثالث دولة عربية تنال شرف تنظيم كأس العالمأصبحت المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية تنال شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم، بعد منحها تنظيم نسخة 2034 بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: السعودية أول دولة بمفردها تستضيف كأس العالم بـ48 منتخباحققت المملكة العربية السعودية إنجازا كبيرا بعد نيل شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم، بعد منحها تنظيم نسخة 2034 بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير العدل الفلسطيني: نوثق كل جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي ونرسلها للمحكمة الجنائية الدوليةفشل مجلس الأمن الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة في قطاع غزةحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من كارثة وشيكة على الصحة العامة في قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تونس تحصد 25 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للسباحة بالإماراتحصدت تونس 25 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة العربية للسباحة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕