إقرار تسهيلات جمركية وإجرائية لدخول المعروضات الدولية المشاركة في المعرض الدولي الذهب والمجوهرات ' نبيو'

أولا: تقوم الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن (اسم الراكب/ صورة جواز السفر/ رقم الرحلة/ توقيت الوصول) بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث (النوع/ الشكل/ الوزن/ الأحجار ذات القيمة المركبة عليها) وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل.

ثالثا: بوصول الركاب/ العارضين إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي"١،٢،٣" يتحتم عليهم التوجه للصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عليها رسوم جمركية.

خامسا: يقوم مندوب الشركة المنظمة باستلام إيصال استلام الوديعة من الراكب وتسليمه صورته إلى الشركة الوطنية للمعارض (مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك لإصدار كتاب موجه إلى جمرك مركز مصر للمعارض، يفيد بأن صاحب الوديعة مشارك بمعرض الذهب والمجوهرات نبيو ٢٠٢٣.

ويتم إصدار توجيه إلى مدير عام الجمارك لسحبها ببوصلة إلى جمرك مركز مصر للمعارض بصحبة مندوب جمارك تحت حراسة من الشرطة يتم ترتيبها بمعرفة شركة الشحن. ثامنا: بعد التأكد من تطابق الأصناف الواردة مع الفاتورة والبيان التفصيلي المشمول للأصناف، يتم إيداع الأصناف الخاصة بكل عارض بخزنة مؤمنة مخصصة له على أن يوضع الكود الخاص بها بمعرفة المنظم والتحفظ عليها بالمخزن الثمين التابع للدائرة الجمركية، وذلك لحين الإفراج المؤقت عنها للمشاركة بالمعرض عند انعقاده.

عاشرا: بعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزانة المخصصة له إلى المخزن الصميت بمخازن الدائرة الجمركية، وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد (الوزن- العيار- القيراط) والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز إن وجد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مجموعة تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» في نسخته الثالثةأعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، إقرار مجموعة تسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات نبيو .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» للذهب والمجوهراتأعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إقرار مجموعة تسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات ' نبيو ' في نسخته الثالثة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: انطلاق معرض الشارقة للكتاب 2023 بمشاركة 2033 ناشرا من 108دولة.. غدًاتطلق هيئة الشارقة للكتاب الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، غدًا، والتي سجلت أكبر حضور عالمي للدول المشاركة في فعالياته منذ انطلاقه في العام 1981.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: 'دون جمارك'..تسهيلات جمركية على السيارات التابعة لمبادرة سيارات المصريين بالخارجطريقة التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج عن طريقة التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج و ايضا الشروط و قرارات وزارة المالية المتعلقة بالمبادرة السيارات المصرين بالخارج .

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: المنوفية تشارك لأول مرة فى المعرض الدولى السنوى للصناعة تراثناقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة شاركت فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة' تراثنا ' فى نسخته الثانية والذى أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وذلك فى الفترة من 28 وحتى 30 اكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير العدل الفلسطيني: نوثق كل جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي ونرسلها للمحكمة الجنائية الدوليةفشل مجلس الأمن الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕