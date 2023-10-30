إقبال كبير من جماهير الترجي التونسي على تذاكر مباراة الوداد المغربي في الدوري الأفريقي

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:29 م

بالمباراة المقررة أمام الوداد المغربي بعد غد الأربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. واصطفت الجماهير أمام منافذ بيع التذاكر في استاد المنزه مع بدء طرح تذاكر المباراة اليوم، والتي تخص المدرجات الوسطى، حيث ستستمر عمليات البيع حتى يوم الأربعاء.

ولدواعي أمنية، لن يسمح المنظمون بدخول الملعب لمن سنهم أقل من 18 عاما في الأقسام الجنوبية للمدرجات المخصصة تقليديا لجماهير الترجي من حاملي الاشتراكات السنوية. وبسبب عقوبات الاتحاد الأفريقي (كاف) المفروضة على الترجي منذ الموسم الماضي، لم تتضح الصورة بعد بشأن العدد الإجمالي للمتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور المباراة المرتقبة على ملعب حمادي العقربي، والذي يسع 60 ألف متفرج. headtopics.com

الترجي التونسي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الوداد المغربي في الدوري الإفريقيأعلن نادي الترجي التونسي طرح تذاكر مباراته أمام الوداد المغربي في الدوري الإفريقي غدًا بالملعب الأولمبي بالمنزه. اقرأ أكثر ⮕

الوداد يهزم الترجي بهدف في الدوري الأفريقي.. والحسم يتأجل لـ«موقعة رادس»حقق نادي الوداد المغربي فوزا هاما على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

الترجى يواجه الوداد فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي الليلةيحل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على منافسه الوداد المغربى فى الثامنة مساء اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

الوداد المغربي يفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقيالوداد المغربي يفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الترجى والوداد الليلة القنوات الناقلةيلتقى فريقا الترجي التونسي ونظيره الوداد المغربى، فى الثامنة مساء اليوم، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

الوداد يضع قدمًا في نهائي الدوري الإفريقي بالفوز على الترجيانتهت المواجهة الثانية من مواجهات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، والتي جمعت الترجي التونسي مع نظيره الوداد المغربي. اقرأ أكثر ⮕