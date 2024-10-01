ورصد تليفزيون "اليوم السابع"، لليوم الثالث علي التوالي إقبال المواطنين على منافذ حياة كريمة بمدينة الزقازيق، التي توفر لحوم بلدية طازجة مدعمة بسعر 310 جنيهات للكيلو.
وقالت الدكتورة منى عبدالله عرفات مسئول بمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، إنه تم تدشين منفذ أمام مبني ديوان المحافظة، والثاني بشارع الجلاء بوسط المدينة ناحية ميدان عمر أفندي، ذلك كبداية لخطة توسيعية لزيادة عدد المنافذ، وأن مواعيد العمل يوميا من الساعة 9 صباحا علي مدار اليوم. ولفتت أن اللحوم تأتى للمنفذ طازجة ويتم معاملة المواطنين بأسلوب لائق وسعر ميلوا اللحوم 310 جنيهات وأسعار الفراخ تباع بـ112 جنيها للفرخة الواحدة.اتحاد الكرة يعلن إجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 10 ديسمبر القادمجارديان: إيران تتعرض لضغوط داخلية للرد على اغتيال حسن نصر اللهالرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. أكد تقديره لدورهم فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضي والتزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية..
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مُنافذ حياة كريمة، الزقازيق، لحوم بلدية، سعر مُدعّ
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