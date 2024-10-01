ورصد تليفزيون "اليوم السابع"، لليوم الثالث علي التوالي إقبال المواطنين على منافذ حياة كريمة بمدينة الزقازيق، التي توفر لحوم بلدية طازجة مدعمة بسعر 310 جنيهات للكيلو.

وقالت الدكتورة منى عبدالله عرفات مسئول بمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، إنه تم تدشين منفذ أمام مبني ديوان المحافظة، والثاني بشارع الجلاء بوسط المدينة ناحية ميدان عمر أفندي، ذلك كبداية لخطة توسيعية لزيادة عدد المنافذ، وأن مواعيد العمل يوميا من الساعة 9 صباحا علي مدار اليوم. ولفتت أن اللحوم تأتى للمنفذ طازجة ويتم معاملة المواطنين بأسلوب لائق وسعر ميلوا اللحوم 310 جنيهات وأسعار الفراخ تباع بـ112 جنيها للفرخة الواحدة.اتحاد الكرة يعلن إجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 10 ديسمبر القادمجارديان: إيران تتعرض لضغوط داخلية للرد على اغتيال حسن نصر اللهالرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. أكد تقديره لدورهم فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضي والتزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية..

إسرائيل تحرق أشجار الأرز.. الاحتلال يجتاح الجنوب اللبنانى فى عملية عسكرية برية.. وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق صواريخ على مقر الاستخبارات العسكرية والموساد.. تل أبيب تطلب إخلاء 23 قرية لبنانية بشكل عاجلرئيس الوزراء: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات.. اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.3% خلال 4 سنوات.. اتخذنا إجراءات مكنت اقتصاد مصر من مواجهة الأزمات..

مُنافذ حياة كريمة، الزقازيق، لحوم بلدية، سعر مُدعّ

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

إقبال أهالى الإسماعيلية على شوادر اللحوم المخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صورشهدت منافذ بيع اللحوم المخفضة والتى تم تنظيمها اليوم السبت من خلال مبادرة حياة كريمة لتخفيض أسعار اللحوم فى محافظة الاسماعيلية إقبال من أهالى الإسماعيلية..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الجيزة.. علاج 3560 مريضًا من أهالى قرية ناهيا بكرداسة مجاناكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ الجيزة: الكشف على 3560 مريضا من أهالى ناهيا بكرداسة والعلاج مجاناكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى نطاق المراكز والمدن، فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنجاز العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمةشدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على ضرورة إنجاز العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 31 آخرين.. تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. نرصد أبرز حوادث السكة الحديد في مصر خلال ربع قرنلحظات أليمة عاشها أهالي الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، بعدما اصطدم قطارين بالقرب من الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة 31 آخرين.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

سماح أبو بكر: حلمي اتحقق مع الأطفال بسبب مبادرة حياة كريمةتحدثت الدكتورة سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة حياة كريمة، عن نجاح معسكر 'حياة كريمة بعيون صغيرة'، قائلة: 'أتقدم بالشكر لحياة كريمة لتبنيها المعسكر رغم كل الأعمال الجسيمة التى تقوم بها..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »