إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتفاصيل عملية اغتيال قادة حزب الله

انطلاق العام الدراسي الجديد.. جولات ميدانية لقيادات وزارة التربية والتعليمالقضية أمام النائب العام.. ماذا قالت وزارة الداخلية عن قضية صلاح التيجانيأفادت وسائل إعلام إسرائيل ية بإغلاق المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

فقد نعى الحزب القائد أحمد وهبي الذي تولى مسئولية قوة الرضوان حتى مطلع ٢٠٢٤، واغتيل مع القائد العسكري إبراهيم عقيل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن خطة الاغتيال تم تحديد موعدها ووضعت حيز التنفيذ في وقت قصير وصدّق عليها رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

حزب الله إسرائيل اغتيال عمليات عسكرية المجال الجوي

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