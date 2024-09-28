إغلاق تجريبي جزئي للطريق الدائري الجنوبي بمنطقة وصلة المريوطية

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه في إطار قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى باستكمال أعمال محور عمرو بن العاص ورفع الجمالونات والكمرات الخاصة به للربط مع الطريق الدائري الجنوبي في الاتجاهين، الأمر الذي استلزم إجراء غلق تجريبي جزئي لمدة 5 أيام ب الطريق الدائري الجنوبي بمنطقة وصلة المريوطية نطاق حي الطالبية، لتجربة التحويلات المرورية التي تم إعدادها للغلق الجزئي، بذلك القطاع أثناء تنفيذ الأعمال.
-المرحلة الأولى: رفع وتركيب الجمالون أعلي مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي بمعرفة جهاز تعمير القاهرة الكبرى : أولًا:- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض يمين المسطح الجاري غلقه.
الطريق الدائري الجنوبي محافظة القاهرة إغلاق تجريبي محور عمرو بن العاص وصلة المريوطية
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