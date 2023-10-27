إعلام عبري: الاختبار الأول بريا مخيب للآمال ومراهنة بأرواح الجنود على طاولة قمار

مصراويقال المحلل العسكري للقناة العبرية 14 اليوم السبت، إن الاختبار الأول للميدان برياً جاء مخيباً للآمال، والحكومة تراهن بأرواح الجنود على طاولة قمار.وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال يقوم بنقل عدد من الإصابات في صفوف القوات الخاصة التي حاولت الدخول برياً إلى غزة.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية اجتياح بري لغزة قبل ساعات قليلة، بعدما أعلن أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء القطاع.

فيما رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.وطلبت حماس تهدئة لـ 5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

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