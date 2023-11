إعلامي شهير يكشف سبب خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن داونز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، سبب خروج الأهلي من الدوري الإفريقي . وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على اكس: مش ممكن ع حظ الأهلي.. رضا مكملش دقيقتين في الملعب وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

علق وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، على خروج المارد الأحمر من الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي أمام صن داونز بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل..

تترقب جماهير الأهلي موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

طرح الإعلامي احمد شوبير سؤالا مثير للجمهور بعد خروج الأهلي من بطولة الدوري الافريقي . و كتب شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك: في رأيك - ما هي أسباب خروج الأهلي من بطولة الدوري الافريقي؟ 🤔🦅. وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

تستعد الآلاف من جماهير النادي الأهلي المصري للذهاب إلى ستاد القاهرة غدا الأربعاء لحضور مباراة الإياب بسن الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إطار بطولة الدوري الأفريقي.

حالة من الغضب انتابت جماهير نادي الاهلي بعد خروج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي من بطولة دوري السوبر الافريقي امام فريق صن داونز الجنوب افريقي.

