إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونس

في سياق آخر، قال نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إننا نعمل على توثيق الجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لتقديمها للمجتمع الدولي.

في سياق آخر، قال نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إننا نعمل على توثيق الجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا لتقديمها للمجتمع الدولي.

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية فى خان يونسأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونسأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال يجدد قـصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج، اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف المناطق الشرقية في خان يونسأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الإعلام فلسطيني، أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد قصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: غارات مُكثفة لجيش الاحتلال على خان يونسأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، بأن هناك غارات مُكثفة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس. اقرأ أكثر ⮕

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: القوات البرية تنفذ عملية مهمة ومعقدة ولا إنجازات دون مخاطريواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. تفاصيل إفشال المقاومة الفلسطينية للاجتياح البري لقطاع غزة (فيديو)أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، على ارتفاع أصوات إطلاق القذائف المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية التي تحاول إسرائيل التوغل من خلالها، ل اقرأ أكثر ⮕