إعلام فلسطيني: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات جيش الاحـتلال شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، أن إعلام فلسطيني يقول إن إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحـتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال على شمال غرب قطاع غزةقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يكثف إطلاق القنابل المضيئة فى حى الشيخ رضوانأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول إن جيش الاحتلال يواصل إطلاق القنابل المضيئة بشكل مكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يكثّف إطلاق القنابل المضيئة في حي الشيخ رضوان ..فيديوعرضت فضائية القاهرة الإخبارية ، نبأ عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني يقول “جيش الاحتلال اقرأ أكثر ⮕

المتحدث باسم الاحتـ ـلال: ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين في قطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بمهمة إعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين بقطاع غزةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕