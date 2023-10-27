إعلام فلسطيني: تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.

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القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال على شمال غرب قطاع غزةقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية محور صدارة تريندات منصة X بعد تغطيتها المتميزة لقصف غزةتصدرت قناة 'القاهرة الإخبارية' قائمة ترندات منصة X في مصر وبعض الدول العربية، بعد تغطيتها الرائعة والمتميزة للأحداث في غزة لحظة بلحظة، ورصد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطينى: استمرار القصف المدفعى الإسرائيلى العنيف شرق خان يونسكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما نقلته قناة 'القاهرة الإخبارية'، في خبر عاجل لها منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: القصف الإسرائيلي على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوانقالت وسائل إعلام فلسطينية القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕