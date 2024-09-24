إعصار جون يضرب سواحل المكسيك

ضرب إعصار جون سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ في شكل عاصفة قوية، تدفع أمامها كميات هائلة من مياه ال فيضانات والأمطار الغزيرة عبر ولايتي جيريرو وأواكساكا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن الحكومة المكسيكية قولها إن العاصفة ضربت ولاية جيريرو في حوالي الساعة 0915 مساء بالتوقيت المحلي، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 220 كيلومترا ( 7ر136 ميلا) في الساعة، ما يجعلها عاصفة من الدرجة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون المكون من خمس درجات، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جميع أنحاء المنطقة.وقالت حاكمة ولاية جيريرو، إيفلين سالجادو بينيدا في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنها أصدرت أوامرها بفتح جميع الملاجئ المؤقتة في المناطق الساحلية التابعة للولاية

إعصار جون المكسيك فيضانات انهيارات أرضية

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