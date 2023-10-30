إعادة فتح مطار محج قلعة في داغستان عقب تظاهرات أمس

أفادت وكالة"فرانس برس"، اليوم الاثنين، بإعادة فتح مطار محج قلعة في داغستان عقب الاحتجاجات التي شهدها أمس.

وكان مئات الأشخاص قد اقتحموا المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية أمس الأحد، وهم يرددون شعارات معادية لإسرائيل ويبحثون عن ركاب إسرائيليين كان مقررا وصولهم على متن رحلة من تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي.وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على 60 شخصًا وإصابة 9 أشخاص من أفراد الشرطة بعد أن اقتحم متظاهرين مطار محج قلعة الروسي بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم، الاثنين، إنه"تم تحديد أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وتم القبض على 60 منهم".

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