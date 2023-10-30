إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية تجاه القدس المحتلة .. تفاصيل

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن رشقة صاروخية ثقيلة انطلقت من غزة تجاه مستوطنات القدس، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في المدينة.وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة"حماس"، في بيان، قصفها أسدود برشقة صاروخية"رداً على استهداف المدنيين".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة"حماس" محمد حمادة إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن توغل بري للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة"لا أساس لها من الصحة، ومضللة". وأضاف المتحدث، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن"إسرائيل اختارت منطقة رخوة بمناطق زراعية لا يوجد فيها سكان، ورغم ذلك لم تستطع قواتها التقدم بالصورة وبالسهولة التي تتخيلها"، مشيراً إلى أن"المقاومة تواجه هذا التوغل، وتوقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وتابع:"إسرائيل تريد نقل صورة لجمهورها بأنها تستطيع التقدم براً في غزة، وهذا ما تحاول تحقيقه منذ بداية الحرب، لكنها لم تنجح". شكري لنظيره التشيكي: أحداث غزة تقود للانزلاق في مسار دموي يدفع ثمنه الأبرياء جامعة قناة السويس: الأطقم الطبية جاهزة استعدادا لتداعيات الأحداث في غزة وأردف المتحدث باسم"حماس":"جل ما تستطيع إسرائيل القيام به هو الاستهداف بالمتفجرات من خلال الطائرات، وهي فعلت ذلك على كل المحور الذي تدعي أنها دخلت من خلاله برياً، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدم فعلي". headtopics.com

وشدد حمادة على أن حماس توعدت إسرائيل بأن أي تقدم بري"سيقابل بمقاومة شرسة، واشتباكات رغم أنها مناطق فارغة وتتحكم فيها ظروف المكان بفعل القصف الشديد من قبل الطائرات الإسرائيلية. ورد على المطالب الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس، بقوله:"إسرائيل ارتكبت كل شيء في هذه الحرب، ولا يمكن استبعاد قيامها بأي جريمة جديدة، وعملية الإجلاء بحد ذاتها عملية قتل لعدد كبير من المرضى الذين لا يمكن نقلهم".

وتابع:"إسرائيل تدعي أنها تقتل المقاومة منذ بدء حرب الإبادة التي تقوم بها، لكن الصورة تظهر أن بنك أهدافها النساء والأطفال".

صواريخ حماس تشعل حرائق في تل أبيباندلعت حرائق في تل ابيب جراء سقوط صواريخ على كريات أونو قرب تل أبيب وسط الاراضي المحتلة، بعد اطلاق المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية من قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط منطقة مدارس بالقدس.. واختناقات بين الطلابأصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. اقرأ أكثر ⮕

بابا الفاتيكان يطالب بوقف إطلاق النار في غزةدعا بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس . اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانيةقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه هاجم أهداف عسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وذلك ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

هيلاري كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة هدية لحماسعارضت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس. اقرأ أكثر ⮕

فيديو لسقوط أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية قرب مفاعل ديمونا النووي في النقببثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة تظهر سقوط أحد صواريخ المقاومة بالقرب من مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب. اقرأ أكثر ⮕