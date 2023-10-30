إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية في 23 محافظة خلال نوفمبر المقبل

، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكدا أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.

وتابع عبد الغفار، أن القوافل تقدم كل وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، ويتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية. headtopics.com

وأضاف عباس، أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».الحكومة: لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلةالدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلة headtopics.com

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