إطلاق منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة

نجحت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصرا كاملا بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها فيها





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