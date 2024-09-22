إصابة الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي بعد انزاله من السلالم في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقد تعرض الموسيقار الدكتور أحمد الجبالى، بعد عزفه موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى"، فى حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، لل إصابة بعد نزوله من على السلالم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد الكشف عليه فى عيادة الفندق.لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ. يذكر أن 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية للمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.المبادرة الرئاسية «بداية» تقدم أكثر من 9.3 مليون خدمة مجانيةمانشستر سيتى يحبط أرسنال بتعادل قاتل 2-2 فى الدورى الإنجليزى.. فيديووزير العمل يوجه بمتابعة مصابى انقلاب سيارة بالمنيا وصرف التعويضات اللازمة

مهرجان الغردقة أحمد الجبالي إصابة سينما شباب

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