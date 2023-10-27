إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصيب أمس الجمعة، شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء"وفا" الفلسطينية.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن فتى (14 عامًا) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ خلال مواجهات على حاجز حوارة. وذكر مراسل"وفا" أن مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب مسيرة خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

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