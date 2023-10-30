إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل والقدس

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:00 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:00 موأكدت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال المتواجدة قرب البرج العسكري المقام عند مثلث خرسا جنوب الخليل، أطلقت النار باتجاه مركبة، ما أدى إلى إصابة 3 شباب كانوا داخلها بالرصاص.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشاب أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار باتجاهه، بزعم محاولته"تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، وأحد الشوارع الرئيسة في القدس.

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