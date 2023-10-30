إصابة الفنان محمد التاجي خلال تواجده بالسعودية (صورة)

كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد التاجي، عن إصابته وسقوطه على الأرض خلال تواجده في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أثناء أدائه صلاة الفجر. ونشر التاجي، صورة له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل..

لسه حالا آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي رايح أصلي الفجر اتكعبلت ووقعت على الأرض، وراسي خبطت في سن عمود مربع رخام". وكان محمد التاجي، خضع لعملية جراحية بالمعدة، الشهر الماضي بسبب تعرضه لأزمة صحية، وطالب من متابعيه وجمهوره الدعاء له. وكتب "التاجي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "دعواتكم .. وقولوا للي مركز معايا يبعد شوية، مبيعديش كام شهر وإلا وفية كعبلة صحية، النهاردة هعمل منظار على المعدة".

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