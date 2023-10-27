إصابة عدة أشخاص جراء قصف روسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدأبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:16 موكتب رئيس إدارة المدينة رومان مروتشكو على"تليجرام" أن أكثر من 10 مبان سكنية في وسط المدينة تضررت، وأصيب عدة أشخاص لم يتم حصر عددهم بعد، وتم إدخال شخص إلى المستشفى.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المدينة قد تعرضت للقصف المدفعي أم بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وبحسب ما ورد، فقد تم اعتراض طائرتين مقاتلتين روسيتي الصنع بدون طيار . كما أبلغت منطقة ميكولايف المجاورة عن تعرضها للقصف. واعترض الدفاع الجوي الأوكراني بها، ثلاثة صواريخ موجهة من طراز"سى اتش-59" تم إطلاقها من الجو.

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