إصابة 8 من القبعات الزرق بجروح خطرة في هجوم في مالي

والثلاثاء، انسحبت قوة مينوسما من معسكرها في كيدال ضمن قافلة طويلة من عشرات المركبات سارت باتجاه غاو، المدينة الكبيرة الواقعة في شمال البلاد على بُعد نحو 350 كيلومترًا.والأربعاء، قال للصحافيين ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “اليوم، علمنا للتوّ أنّ عبوة ناسفة انفجرت بالقافلة”.من جهتها، أوضحت مينوسما في منشور على حسابها في منصّة إكس (تويتر سابقًا) أن ثمانية من قوات حفظ السلام أصيبوا في الهجوم بجروح، مشيرة إلى أنّهم جميعًا نُقلوا إلى غاو.
وبحسب دوجاريك فإنّ “هجوم اليوم يأتي في أعقاب حادثتين مماثلتين وقعتا بالأمس وأصيب خلالهما اثنان من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة”.وأكّد دوجاريك أنّ انسحاب هذه القوة تمّ “في ظروف أمنية بالغة الصعوبة”. وشدّد المتحدّث الأممي على أنّ القافلة “اضطرت للانسحاب من دون إسناد جوي بسبب عدم وجود تصريح طيران من السلطات المالية”.
وحذّر دوجاريك من أنّ هذا الأمر “يزيد من المخاطر التي يتعرّض لها جنود حفظ السلام الذين يضطرون إلى السفر مئات الكيلومترات في مناطق خطرة”.وكيدال هو ثامن معسكر تخليه مينوسما منذ آب/أغسطس في الشمال والوسط، من أصل 13 معسكرًا، بعدما طلب المجلس العسكري منها في حزيران/يونيو مغادرة البلاد “من دون تأخير”.
وإزاء هذا الوضع اضطر مجلس الأمن الدولي لأن يأمر مينوسما بتنفيذ انسحاب متسرّع غير مسبوق يفترض أن يكتمل بحلول نهاية العام.توعدت إسرائيل بملاحقته.. من هو يحيى السنوار؟
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