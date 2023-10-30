إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح بعدما طعنه فلسطيني أعلنت شرطة الاحتلال أنها حييدته بإطلاق النار عليه في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة في بيانها إن أحد سكان"القدس الشرقية وصل مسلحا بسكين إلى محطة وقود ماندلباوم في القدس وطعن جنديا من حرس الحدود في الجزء العلوي من جسده". وأضاف البيان"شرعت القوات بمطاردة المشتبه به وتمكنت من تحييده" وأشار بيان لاحق إلى"ضبط السكين المستخدم في الهجوم في مكان الحادث".

وقال مستشفى شعاري تصيدق في القدس إن المصاب"في الثلاثينيات من عمره، حالته خطرة لكن مستقرة، وقد أصيب بجروح في الجزء العلوي من جسده".

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