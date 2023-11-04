إصابة 2 من جنود الاحتلال في إطلاق نار شرق قلقيلية

مراسلة القاهرة الإخبارية: إصابة 2 من جنود الاحتلال في إطلاق نار شرق قلقيليةحملة المرشح الرئاسي السيسى تستعرض فعالياتها خلال الأسبوع الماضى (فيديو) وأضاف الدكتور مادس جيلبرت، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا توجد إمدادات طبية ولا دواء ولا ماء ولا طعام على الإطلاق.فلسطين في القلب.. إلهام شاهين تدعم القضية الأولى للعرب من أمريكا (فيديو)فلسطين في القلب.. إلهام شاهين تدعم القضية الأولى للعرب من أمريكا (فيديو)

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YOUM7: إصابة عدد من جنود الاحتلال فى عملية إطلاق نار بقرية النبي إلياسقالت الإذاعة العبرية، إن عددا من الجنود أصيبوا في عملية إطلاق نار من سيارة في منطقة في السامرة بالقرب من قرية النبي إلياس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق السيارة.

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MASRAWY: هيئة البث الإسرائيلية: إصابة جندي جراء إطلاق نار في الضفة الغربيةهيئة البث الإسرائيلية: إصابة جندي جراء إطلاق نار في الضفة الغربية

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جريدة الفجر: 4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في اشتباكات بشرق غزة4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في اشتباكات بشرق غزة 4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في اشتباكات بشرق غزة

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ELBALADOFFICIAL: عاجل.. إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغازإصابة مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.

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ELBALADOFFICIAL: استشهاد فلسطينيين أثناء إطلاق نار من قوات الاحتلال في الخليلاستشهد اليوم الجمعة، شابان فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل. وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

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SHOROUK_NEWS: جيش الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانيةقال جيش الاحتلال، إنه هاجم مجموعتين حاولتا إطلاق نار تجاه أهداف إسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ودمر نقطة مراقبة تابعة لحزب الله.

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