إصابة علي معلول تثير قلق الأهلي

. وكتب امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك"علي معلول لاعب الأهلي يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمني واكتفي بجلسات علاجية علي هامش مران اليوم ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة". ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

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SHOROUK_NEWS: الأهلي يعلن إصابة علي معلول - بوابة الشروقعلي معلول يربك حسابات الأهلي

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YOUM7: على معلول يخضع لفحوصات طبية بالأهلى بعد إصابة الخلفيةخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

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YOUM7: الأهلى يستعيد جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا بقيادة الشناوى ومعلول والشحاتيستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوى وعلى معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات.

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AKHBARELYOM: معلول يخضع لفحوصات طبية في الأهليقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

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ALBAWABANEWS: السيسي يشدد على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزةشدد الرئيس السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان

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YOUM7: الرئيس السيسى يعبر عن قلق مصر البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة (إنفوجراف)شدد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات.

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