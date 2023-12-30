إشادات فلسطينية بتحقيق اليوم السابع حول سرقة الاحتلال الإسرائيلى أعضاء جثامين الشهداء فى غزة.. الشعبية لتحرير فلسطين: جرئ ويكشف انتهاكات تل أبيب.. فتح: يظهر جرائم الحرب.





youm7 » / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

تحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيينتحقيق استقصائي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وتوثيق شهادات رسمية وصور حصرية للجريمة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إسرائيل تحاول محو التاريخ الفلسطينى باستهداف 200 موقع تراثى وأثرى.. وتحرق غزة بـ29 ألف قنبلة.. جنود الاحتلال يدمرون 70% من منازل القطاع.. وأمريكا تدعم 'تل أبيب' بأسلحة ومعدات عسكرية جديدة دون الرجوع للكونجرسلليوم الـ86 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع مخلفا عشرات الشهداء

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

العالم هذا الصباح.. غارات إسرائيلية تخلف مجازر بمخيمات النصيرات والبريج والمغازي في غزة.. والكنائس تحيي عيد الميلاد في بيت لحم دون احتفالات.. الصين تسجل رقما قياسيا جديدا بانخفاض الحرارة لـ40 تحت الصفر.. صورفي اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي (وسط قطاع غزة)، مما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

جرائم فوق الخيال.. تأكيدا لتحقيق 'اليوم السابع' حول نزع الاحتلال جلود الفلسطينيين.. إسرائيل تنهش جثامين 80 شهيدا لسرقة أعضائهم.. أطباء: الاستفادة تبدأ من القرنية حتى الكبد.. والأعضاء تظل حية 8 ساعات بعد الوفاةسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى لا تنتهى، حيث أعلن اليوم المكتب الاعلامى الحكومى بغزة إدانته الكاملة، لما بدر من قوات جيش الاحتلال بانتهاك حرمة 80 جثمانا من الشهداء الفلسطينيين.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الاحتلال الإسرائيلى يجرد فلسطينيين من ملابسهم فى ملعب كرة بغزة.. صورجرد جيش الاحتلال الإسرائيلى عدد من المواطنيين الفلسطينيين من ملابسهم، بينهم أطفال وشيوخ، وجمعتهم فى ملعب بقطاع غزة، جاء ذلك فى مقاطع مصورة نشرها..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أكرم القصاص يكتب: بايدن ونتنياهو.. من يوقف ثنائى الدمار الشامل فى غزة؟ .. عضو البرلمان الأوروبى اعتبر الإبادة الجماعية لأهالى غزة برعاية أمريكية وأوروبية.. «واشنطن بوست»: إسرائيل تشن واحدة من أكثر الحروب تدميراأكثر من 80 يوما، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى حربها على غزة، وتواصل قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية وصحية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »