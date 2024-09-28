إسماعيل فرغلي يكشف عن رحلته مع مرض السرطان

أثناء تشييع جنازة زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيل ية، خالد منصور، شادي الفونس، وفاء عامر، نسرين أمين، محسن منصور

وعلى جانب آخر، حل الفنان إسماعيل فرغلي ضيفاً مؤخرا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه أثناء تصويره مسلسل مع الفنانة روبي ومي عمر، تم اكتشاف ورم في الأحبال الصوتية، وبعد العرض علي استشاري كبير اكد له ضرورة إجراء عملية وإزالة الورم قائلا التمثيل أو حياتك في إشارة إلى ضرورة إجراء العملية وهى من أصعب لحظات حياتى في رحلة مرضي بمرض السرطان.، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د.

يذكر أن الفنان اسماعيل فرغلي ظهر كضيف شرف من خلال مسلسل مليحة الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وهو مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

إسماعيل فرغلي مرض السرطان برنامج واحد من الناس عمرو الليثي التمثيل

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

سبب وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. لحظات مؤلمة عاشتها قبل الرحيل (تفاصيل)انتصر السرطان اللعين على زوجة الفنان إسماعيل فرغلي لتتوفى بعد صراع طويل مع المرض الذي كانت تعاني منه مؤخرًا، حسبما أعلن زوجها.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وفاة المذيعة جاكلين الزقازيقي بعد صراع مع السرطانرحلت الإعلامية جاكلين الزقازيقي عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلن زوج شقيقتها محمد المسعود عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وفاة سكيلاتشي نجم الكرة الإيطالية وهداف كأس العالم 90 بعد معاناته من السرطانتوفى نجم الكرة الإيطالية السابق توتو سكيلاتشي عن عمر يناهز 59 عامًا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

عمرو سلامة يكشف عن رحلته مع صناعة مسلسل ما وراء الطبيعة: استمرت 14 عاماكشف المخرج عمرو سلامة عن رحلته مع صناعة مسلسل &171;ما وراء الطبيعة&187;، والتي استمرت لـ14 عاما، حتى ظهرت على الشاشات، حيث

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الفنان إسماعيل فرغلي يودع زوجته بالدموع.. رافق جثمانها وظهر بحالة صادمةمُتوفّاة الفنانة إسماعيل فرغلي، وعزّى الفنانون حزن فرغلي على فراق زوجته. شهد تشييع الجنازة حضورًا كبيراً من زملائه في الوسط الفني.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

في لقاء سابق قبل وفاتها.. كيف تعاملت ناهد رشدي مع المرض والأصدقاء؟رحلت في هدوء الفنانة ناهد رشدي، في الساعات الأولى من عيد ميلادها اليوم الـ68 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي تعاملت معه بكل

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »