إسماعيل فرغلي يكشف عن رحلته مع مرض السرطان

أثناء تشييع جنازة زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيل ية، خالد منصور، شادي الفونس، وفاء عامر، نسرين أمين، محسن منصور
وعلى جانب آخر، حل الفنان إسماعيل فرغلي ضيفاً مؤخرا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه أثناء تصويره مسلسل مع الفنانة روبي ومي عمر، تم اكتشاف ورم في الأحبال الصوتية، وبعد العرض علي استشاري كبير اكد له ضرورة إجراء عملية وإزالة الورم قائلا التمثيل أو حياتك في إشارة إلى ضرورة إجراء العملية وهى من أصعب لحظات حياتى في رحلة مرضي بمرض السرطان.، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د.
يذكر أن الفنان اسماعيل فرغلي ظهر كضيف شرف من خلال مسلسل مليحة الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وهو مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.
إسماعيل فرغلي مرض السرطان برنامج واحد من الناس عمرو الليثي التمثيل
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