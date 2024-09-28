إسعاد يونس تكشف تفاصيل مسلسل جديدها وأصعب المواقف التي واجهتها

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كما أن شخصية «زوزو» تشبه الكثير جدا من شخصيات الجمهور، ولكنها أيضا تختلف مع شخصيات كثيرة، فكانت الفكرة الرئيسية هى كيفية جعل «جدة» رأس عائلة فاعلة مع العائلة بأجمعها، وهذا الشىء غير موجود بجزء من المجتمع الذى كما ذكرت تختلف معه، فهناك مجتمعات عندما تكبر الأم وتصبح جدة، يتم تهميشها بشكل كبير ولا يتم إشراكها فى أمور العائلة، ويتعامل معها الجميع كأنها طفلة، أما «زوزو» فهى شخصية فاعلة وذلك لأن التقدم فى العمر أو السن لا يشكل لها أى أهمية أو يشغل جزءا من تفكيرها، ولا...

إسعاد يونس مسلسل جديد مصري تلفزيون

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