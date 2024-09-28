إسرائيل تهاجم ضاحية بيروت الجنوبية وتؤكد على استهداف قيادات حزب الله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إذاعة جيش الاحتلال قال إن الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى من حزب الله لكن برتبة أدنى.

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الأردني قال :"نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان والذي تشنه من دون أي رادع قانوني أو إنساني".

إسرائيل لبنان حزب الله بيروت هجوم جوي

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